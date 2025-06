Il Catanzaro è pronto a voltare pagina. Dopo la separazione con Fabio Caserta, destinato alla panchina del Bari, il club giallorosso ha scelto il profilo a cui affidare la guida tecnica per la prossima stagione: si tratta di Alberto Aquilani. L’ex allenatore del Pisa è infatti vicino alla firma di un contratto biennale, con l’intesa ormai a un passo dalla chiusura.

Per Aquilani, che nella stagione 2023/2024 ha guidato il club toscano in Serie B, si tratterebbe di una nuova sfida importante, in una piazza ambiziosa e reduce da un’annata positiva. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.