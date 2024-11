Crescono a 6 i casi di positività al Covid in casa Catanzaro, dopo i 4 contagi comunicati lo scorso 31 dicembre, la stessa società giallorossa ha annunicato nel pomeriggio di oggi altri due elementi risultati positivi al virus. Ecco di seguito la breve nota del sodalizio guidato dal presidente Floriano Noto.

«La società US Catanzaro comunica che, a seguito dei nuovi controlli effettuati sul gruppo squadra, ulteriori due elementi sono risultati positivi al covid. Inoltre - conclude il comunicato -, rispetto a quanto comunicato in precedenza, ulteriori due elementi sono stati posti in isolamento precauzionale, avendo avuto contatti con soggetti positivi in famiglia».