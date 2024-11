Più di 2000 persone hanno assistito alla presentazione ufficiale della nuova squadra. Allusi scroscianti per il presidente Noto. E tra i giocatori spunta la novità Onescu

Neppure i due cabarettisti Enzo Colacino e Piero Procopio si aspettavano probabilmente di poter convincere, con il video invito divenuto virale sul web, così tanta folla ad assistere alla presentazione del nuovo Catanzaro. Ma “Come nelle favole” (slogan e colonna sonora dell’Uesse) una marea di gente ha accolto le aquile giallorosse nella serata che ha dato il via ufficiale al nuovo corso. 2000 persone, forse di più, in festa a conferma di quanto l’entusiasmo attorno alla squadra dei tre Colli sia tornato altissimo.



Dalla famiglia Noto, agli altri dirigenti, dallo staff tecnico alla squadra (con la novità Onescu) che porterà in alto i colori del Catanzaro nell’ormai imminente campionato di Serie C. Applausi e cori per tutti. “Come nelle favole”. Niente di meglio per una città che ha masticato bocconi amarissimi in questi anni ma è pronta a ripartire con una fame ed una febbre a tinte giallorosse che ricorda molto da vicino quella degli anni d’oro della Serie A. Insomma il Catanzaro c’è. Catanzaro, città e tifosi, anche. Da ieri molto di più. Perchè il calcio ti toglie e ti da. “Come nelle favole”.