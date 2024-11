Le strade tra società e allenatore si separano ufficialmente. Partita la rivoluzione sui tre Colli. Possibile un ritorno di fiamma con il tecnico che già guidò le aquile tra il 2009 ed il 2010

Poche parole. Chiare. un comunicato di quattro righe per salutare Pippo Pancaro ed augurargli le migliori fortune sportive. Finisce così il “matrimonio” tra l’ex Lazio (di cui potrebbe diventare l’allenatore della Primavera) ed il Catanzaro. Sempre più vicino Gaetano Auteri. Per il tecnico di Floridia sarebbe un ritorno dopo l’annata vissuta sulla panchina giallorossa tra il 2009 ed il 2010.

Il comunicato ufficiale

«Giuseppe Pancaro non sarà l’allenatore dell’Uesse Catanzaro nella stagione 2018/2019. Dopo un incontro con i vertici societari, il mister ha ritenuto di dover interrompere la sua esperienza in giallorosso. La società ringrazia il tecnico per la serietà e l’abnegazione dimostrata nei circa tre mesi di permanenza alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune professionali».