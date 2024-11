La nuova stagione del Catanzaro è iniziata. Questa volta con largo anticipo rispetto allo scorso anno. Quando di questi tempi il club giallorosso viveva una delle pagine più traumatiche della sua storia. La vicenda Money Gate. La messa in vendita della società. L’acquisto in una autentica corsa contro il tempo del gruppo Noto. Tutti passaggi ricordati nella conferenza stampa di oggi dal patron giallorosso Floriano Noto. Ripercorsi gli ultimi 12 mesi. Le fasi cruciali della stagione che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Ma «oggi si riparte con un rinnovato entusiasmo» ha detto il presidente dell’Uesse. Con un nuovo allenatore. Una scelta già annunciata divenuta ufficiale: Gaetano Auteri è il nuovo allenatore giallorosso. Un ritorno sui tre Colli per lo “Special One” di Floridia.

<iframe width="98%" height="355" src="https://www.youtube.com/embed/p3EPopS_hYA" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>