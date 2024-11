L’emergenza sanitaria che nell’ultimo dell’anno ha portato oltre 2000 contagi Covid in Calabria, ha colpito anche il mondo dello sport, è di questa mattina la notizia di 18 positivi in casa Reggina e, agli amaranto, si aggiungono anche i giallorossi del Catanzaro con 4 casi. Di seguito la nota della società

«La società US Catanzaro comunica che, a seguito dello screening effettuato sul gruppo squadra, nel rispetto dei protocolli federali in atto, quattro elementi sono risultati positivi al covid. Un calciatore è inoltre affetto da una normale sindrome influenzale che non gli consente di prendere parte agli allenamenti. Altri quattro calciatori – prosegue la nota - sono invece in isolamento precauzionale, avendo avuto contatti con positivi in famiglia. Nella giornata di domani il gruppo squadra sarà sottoposto a tamponi di verifica».