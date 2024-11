La sottoscrizione sarà possibile fino al prossimo giovedì 21 settembre. Sempre da domani pomeriggio si potranno acquistare le card “Sportube” ad un costo speciale

Il Catanzaro ha riaperto la campagna abbonamenti, per seguire al “Ceravolo” i giallorossi. La società ha optato per questa scelta, considerate le numerose richieste arrivate. La sottoscrizione sarà possibile fino al prossimo giovedì 21 settembre. Restano invariate le modalità di sottoscrizione: ci si potrà recare nella sede di via Gioacchino da Fiore, 38 ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (sabato dalle 9 alle 12). Per la sola giornata di domani gli uffici resteranno aperti soltanto nel pomeriggio.

Ritiro abbonamenti

I tifosi che hanno già acquistato l’abbonamento, potranno ritirare la card definitive recandosi in sede con la ricevuta rilasciata all’atto della sottoscrizione.

Card “Sportube”

Sempre da domani pomeriggio si potranno acquistare le card “Sportube”, al costo speciale di 15 euro, per poter seguire, attraverso il web, tutte le partite in trasferta dei giallorossi. Si tratta di un’offerta valida fino al 30 settembre e riservata ai soli abbonati che, al momento dell’acquisto, dovranno esibire la propria tessera.