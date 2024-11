Dal paradiso all’inferno e viceversa. Granata e giallorossi danno vita ad un match a due facce. Dionigi prima insultato e poi osannato. Sorte inversa per Calori

Al triplice fischio le chiamate al pronto soccorso per sospetto infarto saranno state decine. Trapani-Catanzaro ha rischiato, sportivamente parlando, di mandare qualcuno all’altro mondo. A rischiare tantissimo i tifosi calabresi prima e quelli siciliani poi. Una partita spaccata esattamente in due. Primo tempo di marca amaranto. Secondo tempo a tinte giallorosse. Ne viene fuori un pirotecnico 3-3 che ha fatto sorridere gli amanti della tattica e del gioco offensivo. Piangere prima una parte della tifoseria e poi l’altra.

!banner!

Prima gli applausi. Poi gli insulti ed i fischi. E viceversa. E se nel primo tempo i mugugni sono stati tutti per Dionigi ed i suoi, sotto di tre gol al 45’. Nella ripresa nessuno sconto al collega siciliano. Di Reginaldo, Bastoni e Maracchi le reti di casa. Zanini, Infantino e Onescu per la clamorosa remuntada giallorossa. Catanzaro che nel finale sfiora addirittura il vantaggio con Zanini. Sarebbe caduto lo stadio e tutti i tifosi calabresi incollati al teleschermo in diretta Rai Sport. Crepacuore a parte, al “Provinciale” vince l’equilibrio e Dionigi, dopo un primo tempo disastroso, si riprende la stima dei suoi supporter. Per il momento.