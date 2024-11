L'attaccante ha tagliato il prestigioso traguardo settimana scorsa contro il Cittadella ed è stato premiato dal presidente Noto in una notte amara per la sconfitta contro la Cremonese (1-2)

Inizia con una premiazione e termina con una cocente sconfitta la serata del Catanzaro di Fabio Caserta. Prima del match la società del patron Noto consegna a capitan Iemmello il giusto premio per aver tagliato il traguardo delle 100 presenze in maglia giallorossa.

"Maglia speciale per il nostro Capitano, che contro il Cittadella ha raggiunto quota 100 presenze con i colori dell’US", questa la celebrazione social del Catanzaro per il suo capitano - che ieri non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi contro la Cremonese. La disattenzione finale della difesa giallorossa ha permesso a Johnsen di incunearsi in area di rigore e servire Barbieri, che da due passi non ha sbagliato.

Una sconfitta anche immeritata per quanto visto nell'arco dei 90', con i giallorossi che hanno avuto la forza di rispondere al goal a freddo di Castagnetti e che nel secondo tempo hanno giocato anche meglio degli avversari. Non la serata migliore, quindi, per premiare il proprio capitano che, per il momento, ha timbrato il cartellino una sola volta in campionato. Sintomo di una squadra che fa fatica a ingranare e a prendere fiducia.

Il 9 giallorosso, che è anche il giocatore ad aver segnato più goal di tutti in un'unica stagione (28) e il secondo miglior marcatore all time del Catanzaro dietro al mito Palanca con 49 goal, conserva nel frattempo questo premio - in attesa di altri goal e notti più dolci.