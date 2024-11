Il capitano-bomber ha rinnovato. Pietro Iemmello ha sottoscritto il nuovo contratto che lo lega al Catanzaro fino al 2026. In 99 presenze in giallorosso ha, fino ad oggi, realizzato 57 reti. È il club a darne notizia con una nota.



L'«US Catanzaro 1929 comunica che è stato trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’attaccante Pietro Iemmello. Le parti hanno fortemente voluto proseguire il percorso iniziato nel gennaio del 2022, prorogando la permanenza del capitano giallorosso fino a giugno 2026.