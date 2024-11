Il Catanzaro conquista la prima vittoria in stagione al quarto tentetivo. Allo stadio Ceravolo il duo Biasci-Iemmello impiega soli 45 minuti per mettere la firma sulla gara. Il vantaggio giallorosso al 35', appunto con Tommaso Biasci. Al 43' arriva il pareggio della Carrarese firmato dall'ex Cosenza Devid Bouah. Due minuti più tardi, però, il gol di Re Pietro Iemmello che manda le squadre al riposo sul 2-1 a favore delle Aquile.

Nel secondo tempo, al 9', bella azione personale di Biasci, che prima dribbla un avversario, poi serve Pontisso per il 3-1. È il gol che mette la parola fine al match. Per i giallorossi il primo successo in campionato che manda la squadra di Caserta a quota 5 punti in classifica.

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Bonini (27’ st Scognamillo), Antonini, Brighenti; Situm, Pontisso (41’ st Pagano), Petriccione (33’ st Coulibaly), Pompetti, Cassandro; Biasci (41’ st Seck), Iemmello (27’ st Pittarello). A disposizione: Dini, Turicchia, La Mantia, Ceresoli, Krajnc, Buso, Volpe. Allenatore: Caserta

Carrarese (3-4-3): Bleve; Bouah, Minucci, Imperiale; Capezzi, Schiavi (1’ st Giovane), Hermannsson (15’ st Coppolaro), Cicconi; Panico (1’ st Shpendi), Finotto (37’ st Cerri), Capello (15’ st Cherubini). A disposizione: Mazzini, Oliana, Palmieri, Zuelli, Guarino, Motolese, Belloni. Allenatore: Calabro

Arbitro: Perenzoni. Assistenti: Raspollini-Giuggioli. Quarto uomo: Grasso. Var: Miele. AVar: Paganesi

Marcatori: 35’ pt Biasci (CAT), 43’ pt Bouah (CAR), 45’ pt Iemmello (CAT); 9’ st Pontisso (CAT)

Note: Angoli: 0 Catanzaro, 5 Carrarese; Recupero. 0‘ pt, 4‘st; Ammoniti: 3’ pt Brighenti (CAT), 26’ pt Schiavi (CAR); 2’ st Bonini (CAT), 44’ st Cicconi (CAR),