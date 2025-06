Aquilani chiede esterni duttili per il cambio modulo. Interesse per il terzino del Cittadella e occhi puntati anche su Magni del Milan Futuro. A fine luglio prevista un’amichevole contro i campioni d’Italia

Il Catanzaro del nuovo allenatore Alberto Aquilani è pronto a scatenarsi sul mercato estivo, con un occhio di riguardo per rinforzare le fasce della squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il terzino destro Lorenzo Carrisoni, attualmente al Cittadella, è uno dei principali obiettivi seguiti dal direttore sportivo Ciro Polito.

Carrisoni, terzino destro adattabile anche a sinistra, rappresenta un'opzione concreta per un reparto che necessita di rinforzi, soprattutto in considerazione dell’idea tattica di Aquilani: passare a un sistema che preveda la possibilità di alternare la difesa a quattro con una linea a tre. Da qui la necessità di esterni in grado di interpretare entrambi i ruoli, sia in difesa che a centrocampo. Oltre a Carrisoni, restano sullo sfondo i nomi noti di Cassandro (rientrato al Como) e Quagliata (di proprietà della Cremonese), mentre tra gli under si segnala l'interesse per Vittorio Magni, terzino classe 2005 del Milan Futuro e nazionale Under 20.

La società del presidente Noto valuta anche soluzioni nel reparto offensivo. Attualmente in organico ci sono Nicolò Buso e Marco D’Alessandro, già allenato da Aquilani a Pisa. Per completare il pacchetto, si lavora a nuovi innesti. Tra i nomi circolati di recente anche quelli di Compagnon, non riscattato dalla Juventus, e Francesco Di Mariano, che era già stato sondato lo scorso anno e in uscita dal Palermo.

Intanto, nel programma del ritiro estivo delle Aquile è prevista un’amichevole di prestigio contro il Napoli, campione d’Italia in carica. Il test dovrebbe svolgersi negli ultimi giorni del ritiro (fine luglio) in Trentino, dove il Catanzaro preparerà l’inizio della nuova stagione. Definiti inoltre anche data e orario del primo impegno ufficiale: Sassuolo-Catanzaro, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, si giocherà il 15 agosto alle 18.30.