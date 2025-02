Decisamente una bella partita quella andata in scena allo stadio Ceravolo questo pomeriggio. Il Catanzaro ha battuto il Cesena in un match pieno di emozioni e gol. Le Aquile hanno giocato nettamente meglio degli ospiti che però hanno approfittato delle distrazioni difensive. Il Catanzaro segna due gol nei primi dieci minuti, il primo è di Bonini, il raddoppio invece è un autogol di Pieraccini. Poi, però, con una reazione d’orgoglio gli ospiti vanno in gol, in questo caso è Scognamillo a mettere dentro la sua porta la sfera per il momentaneo 2 a 1. Ma prima di rientrare negli spogliatoi, Iemmello si iscrive al tabellino dei marcatori. Poi nella ripresa Cassandro segna la quarta rete giallorossa. L’ultimo gol invece è del Cesena e lo segna Antonucci. Finale 4 a 2. Ora la compagine calabrese è quinta in classifica con 35 punti.

Primo tempo

La partita inizia con qualche minuto di ritardo a causa di un problema tecnico, la rete di una delle due porte non era attaccata in maniera giusta e si è dovuto intervenire.

Poi il Catanzaro parte subito forte, anzi fortissimo. Al secondo minuto di gioco, l’azione si sviluppa sulla sinistra, cross di Quagliata ma la sfera viene respinta e finisce tra i piedi di Pietro Iemmello che conclude col piattone preciso, però Klinsmann si distende e manda in corner. Pontisso dalla bandierina, sul lato destro, batte e trova Bonini che segna il suo terzo gol in due partite con la maglia giallorossa, non certo una cosa consueta per un difensore. AL 3’ Catanzaro 1, Cesena, 0.

Catanzaro sulla cresta dell’onda, padrone del campo. E al nono arriva il raddoppio. Cassandro dalla destra mette in mezzo forte e teso verso Andrea La Mantia che combatte con Pieraccini che però intercetta il pallone di testa, la traiettoria beffa l’estremo difensore bianconero che non può nulla.

Al 14’ il primo brivido per la difesa giallorossa con Sphendi che si accentra dalla sinistra e prova la conclusione a giro, la sfera però esce di poco al lato.

Al 16’, per gli ospiti, Donnarumma riceve in area da Ciofi, si gira e conclude a lato di poco da buona posizione.

AL 27’ il Cesena va vicino al gol. Shpendi riceve in area dalla destra dopo una serie di rimpalli, conclude di sinistro e la palla impatta contro il palo, poi la sfera gli ritorna tra i suoi piedi però da posizione defilata spara alto.

Il gol degli ospiti però arriva al 30’. Si tratta di un’altra autorete, in questo caso è Scognamillo a deviare il cross di Bastoni proveniente dalla sinistra. Catanzaro 2, Cesena 1.

Ma il Catanzaro non ci sta e al 38’ segna il terzo gol. Azione corale delle Aquile che invadono la metà campo avversaria, ad uscire palla al piede è Brighenti che, da posizione defilata sulla destra, nei pressi dell’area, con un tocco sotto mette una palla perfetta per Iemmello nel cuore dell’area, il 9 giallorosso di testa non può sbagliare e gonfia la rete.

Dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi. Catanzaro-Cesena 3-1.

Secondo tempo

Il Catanzaro nella ripresa, giustamente, attende gli avversari, controllando il match. Ma Il Cesena non crea tantissimo, la prima occasione arriva al 59’ quando Mangraviti stacca di testa, sugli sviluppi di un corner, ma la sfera colpisce il lato esterno della rete.

Ma le Aquile sono in giornata e al 67’, sugli sviluppi di un contropiede gestito magistralmente dai centrocampisti, vanno in gol. Coulibaly recupera palla, serve Quagliata sulla sinistra che corre e dai pressi del lato corto mette una palla a mezzaria verso il secondo palo dove arriva Cassandro che, da due passi, non può sbagliare.

Però poco dopo la difesa giallorossa si fa una dormita e una palla vagante arriva al giocatore bianconero Antonucci che entra in area e conclude forte, gonfiando la rete. Al 70’ Catanzaro 4, Cesena 2.

Nel finale per il Catanzaro ci prova prima con Biasci e poi con Pagano, non trovando però la via del gol. E dopo cinque minuti di recupero Catanzaro-Cesena termina 4-2.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini (44'st Antonini); Cassandro, Pagano, Petriccione, Pontisso (15' st Coulibaly), Quagliata (44' st Situm); La Mantia (15' st Pittarello), Iemmello (37' st Biasci). A disp.: Gelmi, Borrelli, Ilie, Brignola, Ceresoli, Seck, D'Alessandro,. All.: Caserta

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Pieraccini (10' st Francesconi), Prestia, Mangraviti; Ciofi, Berti, Mendicino (32' st Saric), Bastoni (25' st Antonucci), Donnarumma (25' st Celia); La Gumina, Shpendi (25' st Tavsan). A disp.: Pisseri, Montalti, Piacentini, Valentini, Manetti, Coveri. All.: Mignani

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Mario Vigile di Cosenza. Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera. VAR: Niccolò Baroni di Firenze. Assistente VAR: Antonio Di Martino di Teramo.

RETI: 3' pt Bonini (CA), 10' pt aut. Pieraccini (CA), 30' pt aut. Scognamillo (CE), 38' pt Iemmello (CA), 21' st Cassandro (CA), 25' st Antonucci (CE)

NOTE: Ammoniti La Gumina (CE), Brighenti (CA), Donnarumma (CE), Antonucci (CE), Pigliacelli (CA).