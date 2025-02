Catanzaro-Cittadella è stata con certezza una partita emozionante. Le Aquile hanno fatto quel tanto che bastava per vincere (1-0) e conseguire l’ottavo risultato utile consecutivo nel campionato di Serie B, ora i punti in classifica sono 39. L’allenatore giallorosso Fabio Caserta, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «Avevo un po’ paura di questa partita. Oggi una del più belle partite come atteggiamento, abbiamo sempre cercato la soluzione per mettere in difficoltà gli avversari. Grande merito ai ragazzi, la squadra è stata unita, per me una delle gare più belle».

Il tecnico giallorosso esprime tutta la sua soddisfazione: «Il giro palla continua che abbiamo fatto, abbiamo difeso molto bene, solo un tiro in porta del Cittadella. Stiamo crescendo sempre più e di questo ne sono felice». Pagano tra i migliori in campo: «Ha delle qualità importanti, ha preso consapevolezza nei propri mezzi. Può fare ancora tanto, sono contento della sua crescita».

«Un secondo tempo da urlo»

Un secondo tempo da urlo: «nella prima frazione di gioco loro erano più organizzati, nella ripresa abbiamo sicuramente avuto tante occasioni. Le partite belle non sono solo quelle in cui fai tanti gol, anche match come questi hanno tanto da mostrare«.

Sull’ottima posizione di classifica Caserta dice: «sono felicissimo per quello che stiamo facendo, manca poco all’obiettivo salvezza e procediamo sempre una partita alla volta, poi vedremo quello che succederà. Mi prendo un paio di giorni con la mia famiglia, poi penseremo allo Spezia che è un match di cartello».