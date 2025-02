Una partita combattuta quella tra Catanzaro e Cittadella andata in scena allo stadio Ceravolo, valida per il 26esimo turno di Serie B. Un primo tempo a senso unico in cui le Aquile creano, senza però andare in rete, mentre non si contano tiri in porta degli ospiti. Nella ripresa poi Iemmello segna ben due gol. Il primo al 65’ approfittando di una grave disattenzione della difesa avversaria, mentre il secondo allo scoccare del 90esimo viene annullato dal Var per un fuorigioco: Catanzaro-Cittadella termina 1-0. Si tratta dell’ottavo risultato utile del Catanzaro che continua a volare in classifica.

Primo tempo

Il Catanzaro inizia il match a trazione offensiva. Almeno 3 le azioni offensive nei primi dieci minuti, la più particolare con Scognamillo che, su una palla vagante quasi sulla linea di centrocampo, colpisce al volo di collo pieno ma la sfera esce al lato, non di tantissimo.

Al 15’ la prima vera occasione per i giallorossi con Iemmello che riceve spalle alla porta sulla trequarti, si gira e lascia partire un destro forte verso il secondo palo, però la conclusione è larga di poco.

La foga di inizio match scema nel proseguo del primo tempo, i ritmi si abbassano e la partita si incattivisce un po’ con tanti contrasti a centrocampo.

Allo scoccare della mezzora però, buona azione dei giallorossi con Pagano che riceve in area dopo una serie di batti e ribatti. Il 24 delle Aquile conclude basso e forte ma la sfera impatta addosso a un difensore avversario e finisce in corner.

Però nel finale di primo tempo il Catanzaro sale in cattedra e staziona in maniera costante nella meta campo avversaria. Tanti i cross pericolosi, soprattutto di Quagliata dalla sinistra. E proprio da un traversone da corner battuto dal numero 3 giallorosso, al 38’, Brighenti colpisce di testa e allunga la traiettoria verso il secondo palo dove c’è Iemmelo che, sempre di testa, sbatte sul palo, poi però la bandierina dell’assistente si alza per un presunto fuorigioco e l’azione sfuma.

L’ultimo brivido del primo tempo arriva al 44’ quando Pagano fa tutto da solo al limite dell’area defilato sulla destra, mette a sedere due difendenti del Cittadella con dei giochi di prestigio liberandosi il tiro sul sinistro, ma la conclusione è debole e centrale e Maniero blocca. Dopo un minuto di recupero la prima frazione di gioco di Catanzaro-Cittadella termina 0 a 0.

Secondo tempo

La prima occasione del Cittadella arriva al minuto 1 del secondo tempo con Pandolfi che disorienta con una doppia finta Scognamillo in area di rigore e conclude di sinistro forte, ma Pigliacelli è miracoloso e riesce a respingere.

Pagano sicuramente il migliore in campo dei giallorossi e al 53’ risponde agli avversari con un’azione personale, sempre da posizione defilata sulla destra, entra in area saltando un avversario e conclude di desta, ma la sfera finisce alta anche se di poco.

Però il Cittadella è entrato in campo nella ripresa con un piglio diverso, AL 57’ Pandolfi dal limite prova la conclusione rasoterra a incrociare verso il primo palo, però la palla esce di un soffio al lato.

Partita vivacissima. Bell’azione del Catanzaro al 61’ con D’Alessandro che viene lanciato sulla fascia destra, supera l’avversario in velocità ed entra in area, fa due passi e conclude, però Maniero è attento e in qualche modo riesce a respingere.

Al 65’ però il Cittadella combina un pasticcio. Pagano prova a servire rasoterra Iemmello in profondità dalla linea di centrocampo ma il passaggio è lento, il portiere del Cittadella Maniero in uscita non si intende con il compagno Matino che interviene in scivolata allungando la traiettoria verso il 9 giallorosso che a porta sguarnita segna il più facile dei gol, il suo 13esimo in stagione. Catanzaro 1, Cittadella 0.

Nel finale il Catanzaro prova a gestire il risultato con gli avversari che cercano il gol del pareggio senza però creare particolari pericoli. All’86’ Pandolfi ci prova di testa ma la palla finisce alta di molto.

Poi allo scoccare del minuto 90’ il Catanzaro segna il secondo gol con Iemmello, una rete di pregevole fattura per lo sviluppo dell’azione. Il Ceravolo esplode e fa festa, però dopo due minuti il Var interviene e annulla la rete per un precedente fuorigioco.

Nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro le Aquile, giustamente, perdono tempo e non si contano occasioni pericolose. Catanzaro-Cittadella termina 1 a 0.

Il tabellino

CATANZARO: Pigliacelli M., Cassandro T. (D’Alessandro 58’ – 64’ Situm), Scognamillo S., Bonini F., Brighenti N., Pagano R. (Pompetti 79’), Petriccione J., Pontisso S. (79’ Coulibaly), Quagliata G., Biasci T. (La Mantia 58’), Iemmello P. A disposizione: Buso N., Corradi C., Coulibaly M., D'Alessandro M., Gelmi L., Ilie R., La Mantia A., Maiolo F., Pittarello F., Pompetti M., Seck D., Situm M.,. Allenatore: Caserta F



CITTADELLA: Maniero L., Salvi A., Capradossi E., Matino E., D'Alessio F. (Palmieri 71’), Vita A. (Desogus 81’), Amatucci F., Tessiore A. (Carissoni 71’), Masciangelo E., Pandolfi L., Okwonkwo O (Rabbi 81’). A disposizione: Cardinali M., Carissoni L., Cecchetto A., Desogus J., Palmieri R., Pavan N., Piccinini S., Rabbi S., Rizza A., Tronchin S., Voltan D., Allenatore: Dal Canto A.

Arbitro dell'incontro: Crezzini; assistenti: Di Iorio – Barone; IV Ufficiale: Allegretta; Var: Miele; Avar: Pagnotta.

Ammioniti: Pontisso (Ca).