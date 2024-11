Sabato sei aprile è in programma la 32esima giornata di Serie B e le Aquile ospiteranno tra le mura amiche la compagine lombarda. Un match importantissimo per la corsa al secondo posto

Curva e Distinti sold out in meno di 24 ore, ma non è una novità. A Catanzaro i tifosi giallorossi continuano a volare sulle ali dell’entusiasmo come la squadra continua a farlo in classifica. Sabato prossimo è in programma la 32esima giornata di Serie B e le Aquile ospiteranno tra le mura amiche del Ceravolo il Como, un match importantissimo per la corsa al secondo posto che vale la promozione diretta. Infatti la squadra lombarda dista solo 6 lunghezze ed è secondo in graduatoria.

Come dicevamo, sarà l’ennesima festa giallorossa sugli spalti dello stadio, subito dopo quella di Parma dove la compagine calabrese ha vinto 2 a 0 davanti a oltre duemila supporters che hanno occupato il settore ospiti del Tardini. Era prevedibilissimo, dopo l’apertura dei botteghini alle 15 di ieri 2 aprile, che i posti disponibili nella Curva massimo Capraro (occupata abitualmente dalla tifoseria organizzata del Catanzaro) andassero esauriti in poco tempo. E non sorprende che la stessa cosa sia accaduta anche nel settore distinti.

Restano dunque un migliaio di biglietti in tribuna che con molta probabilità termineranno nelle prossime ore. Quindi Catanzaro-Como sarà un importante match con una cornice di pubblico dalle grandi occasioni.