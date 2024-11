“Mentre risuona forte ancora questa canzone”. Questo un passaggio del brano “Sold out” dei The Giornalisti. Sold out proprio come il Nicola Ceravolo di domenica prossima dove la festa delle aquile culminerà.

Il 26 marzo alle 14.30 si giocherà Catanzaro-Pescara, gara valida per il 34esimo turno del girone meridionale di Serie C. Ai tifosi della squadra calabrese, fondamentalmente, importa poco della partita. Infatti i giallorossi hanno già vinto il campionato domenica scorsa battendo la Gelbison a Salerno e il prossimo match sarà quello dedicato alla celebrazione dei giocatori che verranno premiati dopo il triplice fischio.

Riuscire ad accaparrarsi un biglietto è stata veramente un’impresa. Code lunghissime ai botteghini e sito internet, dove si poteva acquistare online il ticket, in panne poco dopo le 15 di ieri (orario di apertura delle vendite). Sulla pagina Facebook ufficiale dell’Us Catanzaro alle 15.45 è stato comunicato che «il sistema di vendita dei biglietti on line, per la gara Catanzaro – Pescara, gestito dalla società GO2 è stato oggetto di un attacco hacker sin dall’avvio della prevendita. Per questa ragione la stessa è stata sospesa. Quanto successo ha rallentato anche l’emissione dei ticket nelle rivendite autorizzate dove però è possibile acquistare i tagliandi. Seguiranno aggiornamenti». Aggiornamenti che sono arrivati circa un’ora dopo: «Il club comunica che la vendita online per Catanzaro - Pescara riprenderà alle ore 17:00». Comunque la disponibilità era rimasta solo per la curva “Mammì”, solitamente riservata ai tifosi ospiti, che con certezza vedrà sugli spalti almeno un centinaio di supporters del Pescara.

Tutto prevedibile. Nessun tifoso vuole perdersi la cerimonia. Tutti vogliono celebrare la squadra calabrese che dopo 17 anni tornerà in Serie B.