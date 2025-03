Un nuovo derby di Calabria alle porte. Domani pomeriggio Catanzaro-Cosenza chiuderà il 30esimo turno del campionato di Serie B, una giornata che potrebbe essere decisiva sotto alcuni punti di vista. Le Aquile sono quinte e oramai puntano a rimanere in quella zona di classifica dopo la brutta botta presa domenica scorsa contro la Cremonese in trasferta, ma di fronte avranno una squadra che farà di tutto per portare a casa punti che servono come il pane per raggiungere la salvezza o almeno la zona playout.

«È stata una settimana molto lunga, perché è la settimana, è la partita dell'anno, sia per noi che per loro, la partita più sentita». Ha dichiarato Caserta nella conferenza stampa della vigilia. Il mister ha continuato: «La Cremonese? Ho deciso di non analizzarla, non aveva senso parlare della partita per come è andata, per quello che abbiamo fatto, lo sappiamo, i ragazzi sono abbastanza maturi e sappiamo tutti che non abbiamo fatto una buona prestazione. Però ho deciso di dedicare tutta la settimana a pensare solo al derby».

La formazione

Torna dopo la squalifica Pietro Iemmelo che ha segnato 13 dei 36 gol fatti dai giallorossi, con certezza figurerà nell’11 titolare che scenderà in campo alle 17.15 di domenica sera, ma le beghe per mister Caserta riguardano chi schierare al suo fianco nel 3-5-2. I dubbi principali sono tra Biasci e Pittarello. Il primo è, assieme al capitano, uno degli eroi dei precedenti derby di Calabria, infatti lo scorso anno è riuscito a gonfiare la rete sia all’andata che al ritorno, ma nella stagione attuale non sta brillando particolarmente. Pittarello invece ha messo in fila diverse prestazioni positive durante l’annata ed è riuscito a sbloccarsi nel match in trasferta contro lo Spezia. Per il resto la formazione resterà molto simile, se non del tutto uguale, a quella schierata nelle ultime uscite con Brighenti che torna a occupare il posto nei 3 della linea di difesa insieme a Scognamillo e Bonini.

Mister Caserta non si sbilancia sui titolari ma informa: «La Mantia e D’Alessandro non saranno della partita. Stiamo valutando Compagnon che ha ancora qualche problemino».

1500 tifosi sugli spalti per la rifinitura pre derby

Al centro sportivo di Giovino, come da tradizione ormai, tantissimi tifosi che hanno voluto sostenere la squadra durante l’ultima seduta di allenamento. Caserta, che si è seduto la scorsa stagione sulla panchina del Cosenza non vuole fare paragoni e dice: «Ci sono 1500 persone, questa è la dimostrazione di quanto attaccamento c'è in questa città, non mi va di parlare di differenze, io parlo della squadra che ho l'onore e il piacere di allenare. Questi ragazzi, questa grande società, allenare e far parte di questa società è un motivo d'orgoglio per chi vuole fare questo mestiere, poi soprattutto avere i tifosi dentro e soprattutto anche fuori casa, un numero così, sono tantissimi, ti riempie d'orgoglio. A me mi piace pensare solo che voglio ottenere insieme ai (13:51) ragazzi una vittoria, soprattutto per la nostra gente.

Insomma l’attesa è finita. Uno stadio Ceravolo stracolmo di cuori giallorossi farà da cornice alla partita di calcio più importante della Calabria, uno spettacolo da non perdere.

