L’allenatore giallorosso è apparso euforico dopo il derby di Calabria vinto con un poker: «Sognavo una prestazione del genere ma non me l’aspettavo onestamente»

Il Catanzaro ha steso il Cosenza al Ceravolo nel match di chiusura del 30esimo turno di Serie B. Un 4 a 0 secco, una gara dove c’è poco da commentare perché le Aquile hanno praticamente dominato dall’inizio alla fine.

L’allenatore giallorosso Fabio Caserta, intervenuto nella conferenza stampa post partita ha dichiarato:«Non mi dovevo prendere nessuna rivincita, il mio percorso a Cosenza a mio parere era positivo. Sono felice perché abbiamo regalato un grande spettacolo al nostro pubblico, dovevamo riscattarci dopo Cremona. Sognavo una prestazione del genere ma non me l’aspettavo onestamente. È il giorno più bello da quando sono arrivato a Catanzaro».

«Il Cosenza ha fatto un buon primo tempo - ha continuato Caserta - Il gol lampo a inizio ripresa ha condizionato la partita che per noi poi è diventata in discesa».

E sul futuro del Catanzaro che è salvo e ha vinto il derby: «Adesso che la matematica c’è. Dobbiamo continuare a pensare ai play off, la classifica ce lo dice, cercheremo di arrivare il più alto possibile. Era difficile per chiunque ripartire dopo quello che la squadra aveva fatto nelle scorse annate. Ho un gruppo fantastico, mi riempie d’orgoglio lavorare con questi ragazzi a cui dedico la vittoria e la dedico pure alla società, al presidente soprattutto. Non era facile anche per lui. Ora vediamo cosa succede».

E sul pubblico: «È stata una serata speciale, ringrazio questo pubblico speciale che ci aiuta e supporta sempre». Ilie, nuovo e giovane innesto, ha spaccato la partita mettendo a segno due assist: «Ha avuto un po’ di difficoltà di ambientamento quando è arrivato, ma le sue qualità erano fuori dubbio e oggi lo ha dimostrato».