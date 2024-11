La disponibilità dei biglietti del settore ospiti dello stadio "Ceravolo" per il derby di Calabria è durata meno di 24 ore. I tifosi del Cosenza hanno acquistato tutti i 750 tagliandi a disposizione per la sfida in casa del Catanzaro. Gli ultimi sono stati presi stamattina.

Corsa al biglietto

Le sedi fisiche di Ticket One di Cosenza e provincia, sono state prese d’assalto dalle 16,00 di ieri pomeriggio, orario d’inizio della prevendita, ed anche stamattina si registravano diverse code. Sono in molti quelli che non sono riusciti ad accaparrarsi l’agognato tagliando per poter assistere al derby. Un vero peccato che il settore ospite dello stadio “Ceravolo” possa contenere soltanto 750 tifosi ospiti. Semmai ci fosse stata la possibilità, i sostenitori rossoblù avrebbero certamente riempito per intero (2.100 posti) il settore a loro destinato dell’impianto catanzarese.