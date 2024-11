FOTO | I due gol segnati uno per tempo nella partita più importante della stagione valgono la vittoria dei padroni di casa nella gara valida per il 14esimo turno di Serie B

Il derby di Calabria è giallorosso. La partita andata in scena allo stadio Ceravolo, valida per il 14esimo turno di Serie B, che ha visto scendere in campo il Catanzaro contro il Cosenza è stata un tripudio di emozioni in campo e fuori. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto ma ad avere la meglio sono stati i padroni di casa. Un gol per tempo. Nella prima frazione di gioco è il giocatore più rappresentativo della Aquile, Pietro Iemmello, a segnare il gol del vantaggio, poi a inizio ripresa Biasci mette dentro la rete che vale il definitivo 2 a 0. Ora le Aquile raggiungono quota 24 punti in classifica, mentre i Lupi restano a 19 punti.

Catanzaro-Cosenza: primo tempo

Nei primi dieci minuti le squadre si studiano. Ma le occasioni scarseggiano da entrambe le parti.

Ma al 12' il Ceravolo esplode. L’esterno giallorosso Katseris si fa tutta la fascia destra e nei pressi del lato corto dell’area di rigore mette in mezzo rasoterra, dall’altro lato c’è Iemmello che deve solo spingere la sfera oltre la linea di porta. Catanzaro 1, Cosenza 0.

Il Cosenza prova a reagire. Al 25’, sugli sviluppi di un corner Tutino colpisce di testa ma la sfera s’infrange sul palo esterno. Poi al 30’ rossoblù nuovamente pericolosi con Praszelik che ci prova da fuori e costringe Fulignati al volo plastico e la palla finisce in corner.

Al 37’, per le Aquile sempre Iemmello, spizza una palla di testa su un cross proveniente da un calcio d’angolo battuto dalla sinistra, ma Martino devia e la palla finisce sul fondo.

Nei due minuti di recupero concessi dall'arbitro i Lupi ci provano con Venturi che dal limite colpisce al volo, ma la palla si perde sul fondo. Il primo tempo poi si conclude con il Catanzaro in vantaggio 1 a 0 sul Cosenza.

Catanzaro-Cosenza: secondo tempo

La ripresa inizia con il Catanzaro votato all’attacco. Brighenti, dopo un minuto colpisce di testa sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra ma la sfera vola alta sopra la traversa.

Gli sforzi della squadra di casa vengono ripagati al 53’ quando Tommaso Biasci, a seguito di diversi batti e ribatti in area di rigore colpisce al volo e trafigge Micai. Catanzaro 2, Cosenza 0.

Il Cosenza prova a rispondere al 59’ con D’Orazio che colpisce di testa su un cross proveniente da un calcio di punizione proveniente dalla destra, ma la palla è larga e finisce sul fondo.

Vandeputte poi al 63 batte un calcio di punizione molto vicino al limite dell’area di rigore rossoblù, ma la palla è alta.

I Lupi provano ad accorciare le distanze con Calò al 68’ che dal limite colpisce forte e centrale, ma l’estremo difensore giallorosso è attento e devia in corner.

Nel finale il Catanzaro attende provando a sfruttare le ripartenze mentre il Cosenza prova a creare qualcosa senza però impensierire particolarmente il portiere giallorosso Fulignati.

Dopo sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Catanzaro-Cosenza finisce 2 a 0.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (Oliveri 78'), Ghion, Pompetti (Pontisso 84'), Vandeputte (Stoppa 78'); Iemmello (Brignola 84'), Biasci (Ambrosino 70'). All. Vivarini. A disp: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Oliveri, Miranda Ambrosino, Donnarumma.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik (Zuccon 78'), Calò; Marras (Canotto 46'), Voca (Mazzocchi 57'), Tutino; Forte. All. Caserta. A disp: Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, Zilli, Mazzocchi, Canotto, La Vardera, Florenzi, Zuccon.

ARBITRO: Sacchi di Macerata. Assistenti: Moro – Laudato. Quarto Ufficiale: Frascaro. VAR: Aureliano – Di Vuolo.

Ammoniti: Biasci (Ca), Marras (Co), Venturi (Co), Katseris (Ca).