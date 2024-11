Dopo la presa di posizione di Magalini, arriva anche quella del direttore sportivo del Cosenza che parla dei due match come spot per l'intera Calabria. Ma cresce il timore di possibili restrizioni

Il 26 novembre sarà il giorno di Catanzaro-Cosenza, il derby di Calabria che torna in Serie B dopo 33 anni. La sfida catalizzerà l’attenzione non solo di tutta la regione, ma anche di migliaia di immigrati che dall’estero non vedono l’ora di gustarsi sul web e in tv la partita delle partite. Per un match del genere, non sono pochi quelli che darebbero tanto in cambio pur di battere i rivali di una vita.

Il countdown è scattato e il punto interrogativo più grande non riguarda l’aspetto sportivo. Discutere di chi si presenterà sopra in classifica e meglio dal punto di vista atletico oggi è un aspetto secondario. Il dibattito è partito su altro: si permetterà nelle gare di andata e ritorno ad entrambe le tifoserie di poter gremire liberamente i rispettivi settori ospiti senza alcuna limitazione?

Le due dirigenze si sono espresse nettamente a favore del sì incondizionato, rivendicando quello spettacolo sugli spalti che entrambe le piazze si sono conquistate a vivere grazie ai risultati ottenuti sul campo. Nei derby andati in scena nei campionati di Lega Pro le limitazioni sono state pesanti. Prima settori ospiti chiusi, poi aperti soltanto ai possessori della Tessera del tifoso, strumento che specialmente all’ombra della Sila rappresenta ancora fumo negli occhi per parte della tifoseria.

Subito dopo la fine del calciomercato, il ds del Catanzaro Magalini fu estremamente chiaro ai nostri microfoni sulla già paventata ipotesi che, sia al Ceravolo che al Marulla, fosse concessa ai soli possessori della Fidelity Card l’opportunità di seguire la squadra lontano dalle mura amiche. «Mi auguro che qualcuno non si inventi di lasciare i tifosi a casa, sia all’andata che al ritorno - disse -. Non togliamoci questa gioia, questa festa perché sarebbe qualcosa di poco qualificante».

Questa mattina anche da Cosenza è arrivata una presa di posizione importante. La voce è del direttore sportivo Roberto Gemmi. «Finalmente c’è una partita che tutti i tifosi aspettano e meritano di vedere, l’occasione non dobbiamo farcela sfuggire. Ma attenzione – ha detto alla Gazzetta dello Sport – non è un’occasione per Cosenza o Catanzaro, è un’occasione per la Calabria. Tutte le componenti devono capire ciò e assieme dobbiamo lavorare affinché i derby siano aperti a tutti. Questa partita può diventare lo spot migliore per quella Calabria che ama lo spettacolo e lo sport»