Il Catanzaro arriva al derby contro il Cosenza, in programma domenica 26 novembre alle 16.15, con tutta la rosa al completo o quasi. Donnarumma, Ghion e Verna sono ormai ritornati in gruppo e si stanno allenando quasi a regime. Ma nella seduta di ieri a dare forfait è stato l’esterno Mario Situm che ha accusato un problema al polpaccio ed è stato costretto al training differenziato e a saltare la classica partitella.

Con molta probabilità Ghion, regista di centrocampo e vero cuore pulsante del gioco giallorosso, anche se non dovesse ritrovare al 100% la condizione, partirà dal primo minuto in quanto Vivarini lo ritiene fondamentale. Invece, se non dovesse farcela Verna, il suo posto potrebbe essere preso da Pontisso, se il mister riterrà che in mezzo al campo ci sia bisogno di più sostanza soprattutto per quanto riguarda contrasti e riconquista della palla, ma non è esclusa la soluzione Pompetti, già provata nell’ultimo match contro il Venezia, sicuramente più tecnica. Mentre in attacco al fianco di Iemmello ci dovrebbe essere Biasci, anche se non è proprio un vero sostituto di Donnarumma in quanto Vivarini ha alternato diverse volte in questo inizio di campionato i due, ma non è del tutto esclusa l’alternativa “verde” Stoppa che ha fatto bene quando è stato chiamato in causa.

Situm (ex di turno), che veniva da circa due mesi di stop a causa della rottura del legamento collaterale mediale, era rientrato proprio nella scorsa gara in laguna. Bisognerà capire bene l’entità dell’infortunio e soprattutto se potrà prendere parte al derby dal primo minuto. Sulla destra, sua fascia di competenza, l’allenatore delle Aquile ha due soluzioni: Katseris o Oliveri. Il primo ha qualità certamente più offensive, mentre il secondo con certezza riesce meglio nelle chiusure. Starà a Vivarini decidere come voler impostare la partita contro il Cosenza che è quasi costretto a vincere, in primis perché è il derby di Calabria e in secondo luogo perché dopo le tre sconfitte consecutive i punti sono fondamentali per rimanere ancorati alla zona playoff in classifica.