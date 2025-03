Il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza di domenica sarà anche una sfida tra i leader delle due squadre: Pietro Iemmello da una parte ed Alessandro Micai dall’altra. I due, presenza dall’inizio di D’Orazio permettendo, potrebbero anche essere i due capitani che scenderanno in campo fianco a fianco, uno contro l’altro. Chi vince la sfida personale tra di loro, ha anche buone possibilità di uscire indenne dal “Ceravolo”.

Pietro Iemmello, lo zar delle Aquile

Pietro Iemmello non è solo un attaccante per il Catanzaro: è un simbolo, un figlio della città che ha scelto di tornare a casa per riscrivere la storia del club giallorosso. Con 13 gol in 26 partite in questa stagione di Serie B, Iemmello si conferma uno dei centravanti più prolifici del campionato, ma è contro il Cosenza che il suo talento sembra accendersi in modo particolare. Sette gol in 11 incontri contro i rossoblù, di cui due nella passata stagione, testimoniano il suo feeling speciale con il derby. E poi, si sa, Iemmello vive questa partita con un’intensità unica. La sua leadership non si limita al campo: è un trascinatore, un giocatore che sa prendersi la squadra sulle spalle nei momenti difficili.

Alessandro Micai, il muro e la speranza del Cosenza

Dall’altra parte del campo, Alessandro Micai si erge come ultimo baluardo della retroguardia cosentina. Il mantovano è una colonna del Cosenza da anni, un leader silenzioso che parla con i fatti. Come quello di non lasciare i rossoblù nel momento di massima difficoltà. Sia in estate che durante il calciomercato di gennaio, Micai avrebbe avuto la possibilità di forzare la cessione. Ma non l’ha mai fatto, visto che crede fermamente di poter centrare ancora una volta la salvezza con i colori rossoblù addosso. Le sue parate tengono ancora viva la speranza. A Catanzaro ci vorrà la sua miglior versione per provare a riportare a casa il derby, continuare ad alimentare la speranza e fare felici i tifosi.