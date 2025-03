Pierantonio Tortelli, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani tra il Catanzaro ed i lupi. Queste le parole del tecnico.

«Andremo a Catanzaro per provare a vincere»

«Gli attaccanti si sono allenati benissimo e meriterebbero tutti di giocare. Artistico è un’assenza molto importante soprattutto per quello che ha fatto. Valuteremo su chi dovrà giocare al suo posto dopo la rifinitura. Non abbiamo ancora deciso».

«Il punto? A noi non serve. Andremo lì per fare una grande partita e provare a vincerla. Loro – spiega Tortelli – vengono da una sconfitta che sicuramente gli ha fatto male. L’importante è non prendere gol perché noi uno possiamo farlo in qualsiasi momento. Chi vince i duelli vince la gara. Chi scenderà in campo dovrà essere al massimo. Temo molto la qualità dei calciatori del Catanzaro. Li abbiamo studiati bene e conosciamo molto le loro caratteristiche. Poi però c’è il fattore umano. Subiremo la pressione di uno stadio contro ma dobbiamo riuscire a superare anche questa situazione». Continua a leggere su Cosenza Channel.