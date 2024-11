La matricola impertinente contro la corazzata lombarda, un club promosso dalla Serie C contro una squadra retrocessa dalla Serie A, un gruppo contro le individualità. Il Catanzaro affronterà questa sera la Cremonese in un Ceravolo traboccante di tifosi, un’atmosfera che definire affascinate è poco per l’andata della semifinale dei playoff di Serie B.

Manco a farlo a posta, le Aquile, dopo la spettacolare passata stagione dominata in Lega Pro, il 19 Agosto scorso hanno esordito nel campionato cadetto proprio contro i grigiorossi allo Zini in un match terminato 0 a 0. Allora si parlava di calcio d’estate, con le squadre ancora da rodare e completare. Gli addetti ai lavori giudicarono buono quel pareggio, soprattutto in virtù del fatto che l’obiettivo dichiarato dei giallorossi allora era la salvezza e conquistare un punto in trasferta contro una delle favorite per la promozione diretta in massima serie era quasi un lusso. Insomma quella che sembrava essere una giornata fortunata per gli uomini di Vivarini si è trasformata nel preludio di una sinfonia durata tutta la stagione.

Il campionato entra nel vivo con le Aquile che orbitano costantemente nelle zone alte di classifica, mentre la Cremonese dopo un inizio non proprio brillante si rifà sotto e ritorna a occupare le posizioni che le spettano. Si arriva al 20 aprile scorso con i lombardi quarti in classifica seguiti proprio dai giallorossi a quattro punti di distanza, ma anche in quel caso fu una partita molto tattica, caratteristica comune nelle due squadre, e terminò nuovamente 0 a 0.

Il Catanzaro arriva al match stremato dopo 120 minuti di lotta sabato scorso contro il Brescia nel primo turno dei playoff di Serie B. In attacco oltre a un Iemmello che si è seduto nuovamente sul trono calcistico della città grazie a due gol e un assist, anche i ritrovati Donnarumma, autore del pareggio all’ultimo secondo dei sei minuti di recupero concessi, e Brignola che nella prima parte dell’extra time ha messo a segno la rete del momentaneo 3 a 2. Ma non solo il reparto offensivo. A centrocampo Petriccione regala palle preziose ai compagni e Pontisso gli guarda le spalle, mentre in difesa Antonini lotta su ogni contrasto, aereo e non, portando quasi sempre la giocata a suo favore.

L’attesa è terminata e il popolo giallorosso è pronto a vivere quelle emozioni che solo partite del genere possono regalare.

I convocati

Mister Vivarini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani con la Cremonese.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri

Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 40. Rafele, 41. Viotti, 99. Donnarumma.