Le ultime notizie sulla gara valida per l'anticipo della sesta giornata de campionato cadetto in programma questa sera alle 20.30

Tutto pronto per l’anticipo del sesto turno di Serie B che vedrà scendere in campo alle 20.30, allo stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro e Cremonese.

Cremonese incerottata, la probabile formazione

La formazione lombarda arriva alla partita un po’ incerottata, infatti mister Stroppa dovrà fare a meno degli infortunati Buonaiuto, Ceccherini, Ravanelli e Bonazzoli oltre che degli influenzati Nasti e Majer. E proprio per questo motivo dovrebbe trovare spazio l’ex giallorosso Jari Vandeputte che in 5 partite ha visto il rettangolo verde solo per 141 minuti. Mentre è certa la presenza dell’ex estremo difensore delle Aquile Andrea Fulignati che è stato ed è titolarissimo tra i pali.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Sernicola, Bianchetti, Antov; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; Vazquez, De Luca. All. Stroppa.

Pompetti o Coulibaly al posto di Pontisso, la probabile formazione del Catanzaro

Sulla sponda giallorossa invece si contano solo una assenza, anche se pesante. Simone Pontisso, centrocampista che al momento è capocannoniere delle Aquile con due gol all’attivo, non ha ancora recuperato dall’infortuni rimediato prima della trasferta di Cittadella. Al suo posto ballottaggio il giovane e più tecnicamente dotato Marco Pompetti o il neoacquisto proveniente dalla Salernitana Mamadou Coulibaly, con il primo in netto vantaggio. In attacco, a meno di clamorosi stravolgimenti, ci sarà Filippo Pittarello supportato da Iemmello, Compagnon e D’Alessandro.

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Situm, Brighenti, Antonini, Bonini; Petriccione, Pompetti; Compagnon, Iemmello, D’Alessandro; Pittarello. All. Caserta.