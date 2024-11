Sale l'entusiasmo per lo scontro la vertice della cadetteria previsto per domani alle 16.15. Vivarini contro i ducali dovrebbe confermare l'undici di partenza della vittoriosa sfida con il Lecco

Una partita tra le due squadre che hanno fatto meglio in questo inizio di stagione, in uno stadio Nicola Ceravolo che trabocca di tifosi. Uno scontro al vertice, uno scontro di cartello, tra Catanzaro, squadra neopromossa, e Parma, una delle società italiane che per lungo tempo ha militato nella massima serie e che da un paio di anni prova a ritornarci, ha riprendersi il posto che almeno storicamente le spetta. Un match, quello in programma domani che potrebbe mandare una delle due compagini a volare da sola in vetta alla classifica di Serie B.

Il cammino in campionato

Entrambe le squadre hanno vinto tre gare e ne hanno pareggiata una per un totale di 10 punti. Il Catanzaro ha segnato 9 reti e ne ha subite 4, detenendo al momento il titolo di miglior attacco. Il Parma, invece è la miglior difesa dei primi quattro turni avendo preso solo un gol, mentre quelli realizzati sono 6. Si sono incontrati 24 volte in campionato nelle varie categorie. Avanti i biancocrociati con 10 vittorie contro le 6 dei giallorossi, 8 i pareggi.

La formazione

Una partita importante dicevamo. Soprattutto per la compagine calabrese che vuole continuare a far bene con le “grandi”, anche perché quanto visto contro Cremonese e Spezia nelle precedenti giornate lascia bene sperare. Per quanto riguarda gli uomini che scenderanno in campo dal primo minuto, conscendo mister Vivarini, saranno con molta probabilità gli stessi che hanno portato a casa i tre punti nell’ultimo rocambolesco match contro il Lecco. L’unico ballottaggio a centrocampo tra Verna e Pontisso, anche se il secondo, a seguito delle recenti buone prestazioni sembra essere in pole position. L’attesa spasmodica che il capoluogo di regione, la provincia e un po’ tutta la Calabria calcistica sta vivendo, sta per terminare. Calcio d’inizio alle 16.15 in una domenica calcistica di metà settembre che si preannuncia infuocata.

I convocati

Mister Vivarini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani con il Parma: Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli; Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli; Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 19. Stoppa, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris, 92. Situm; Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 28. Biasci, 99. Donnarumma