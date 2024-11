Lunghe file ai botteghini e diverse ore di attesa per riuscire ad accaparrarsi un biglietto anche perché per questa partita non è stata abilitata la vendita on line per motivi di ordine pubblico

Neanche il tempo di aprire i botteghini che i tifosi del Catanzaro hanno fatto a gara per aggiudicarsi un biglietto per il derby in programma domenica 6 novembre contro il Crotone, valido per la 12esima giornata del girone C di Lega Pro. Lunghe file e diverse ore di attesa per riuscire ad accaparrarsi il tagliando. Le due squadre calabresi stazionano, rispettivamente, in prima e in seconda posizione in classifica, distanti solo un punto l’una dall’altra. Quindi se i giallorossi puntano ad allungare in classifica, i pitagorici hanno come obiettivo il sorpasso.

Le serrande sono state alzate ieri alle 15 e i rivenditori accreditati sono stati impegnati per tutto il pomeriggio, fino all’orario di chiusura, a stampare ticket. Dall’ultimo aggiornamento ufficiale sarebbero circa 7mila i biglietti venduti, che vanno a sommarsi ai 2400 abbonamenti, per un totale di 9mila presenze già certificate (capienza totale 14.650). Di questo passo sembra sempre più auspicabile uno stadio Ceravolo sold out, anche aggiungendo il migliaio di supporters che giungeranno da Crotone e andranno a occupare il settore ospiti.

C’è da specificare, però, che per questo match, non è stata abilitata la vendita dei biglietti on line per questioni di ordine pubblico.