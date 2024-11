Presentata la nuova divisa ufficiale del club giallorosso. Il “new look” richiama agli anni ottanta. Divisa rossa con bordini gialli. Come quella di Palanca in Serie A

CATANZARO - Un ritorno al passato per sperare in un miglior futuro. Il Catanzaro mette in mostra la nuova maglia giallorossa ed il richiamo agli anni ottanta è evidente. Divisa rossa con bordini gialli a ricordare le straordinarie stagioni vissute nella massima serie. quando sui campi di Serie A, Massimo Palanca faceva sognare i tifosi dei tre Colli. Un augurio alla vigilia del match contro il Melfi valevole per la quarta giornata di Lega Pro. (ab)