Van Ransbeeck: «Dopo la vittoria col Matera dobbiamo dare continuità ai risultati»

La vittoria contro il Matera ha ridato slancio alle speranze salvezza del Catanzaro che calendario alla mano, se sfrutterà nel migliore dei modi i prossimi 180 minuti (trasferta con il Melfi e match interno contro il Monopoli) può dare una spallata importante alla classifica.

«Mancano ancora 10 partite: ci sarà bisogno di fare punti fino alla fine del campionato - dice il centrocampista Van Ransbeeck - La vittoria con il Matera è stata importantissima ma adesso dobbiamo dare continuità». Il prossimo scoglio sarà il Melfi reduce dalla vittoria ottenuta in casa del Catania: una trasferta delicata in ottica salvezza. «Cercheremo di fare bene anche pur sapendo che è una squadra che si chiude e non concede molti spazi. Lavoreremo in settimana per preparare al meglio questa trasferta. Noi abbiamo vinto con il Matera, loro con il Catania: sarà una bella partita».

Francesco Pirillo