Bari, Lecce, Bologna o addirittura Trieste. Su uno di questi campi, a meno di clamorosi stravolgimenti, il Catanzaro potrebbe giocare le prime partite “casalinghe” della prossima stagione in Serie B. Si spinge per le sedi pugliesi, ma non è da escludere uno degli stadi al Nord. I lavori al Ceravolo sono iniziati lunedì scorso ma, anche se il sindaco Nicola Fiorita ha dichiarato a LaC che la struttura sarà pronta per la prima partita in casa del 26 agosto, la società dovrà comunicare alla Lega entro metà giugno una sede dove disputare le gare.

Tante le foto e i video che circolano su social e chat con il manto erboso del campo completamente zappato dalle ruspe. Si attende comunque una comunicazione ufficiale del club giallorosso con maggiori informazioni su tutta la questione.

La finestra sul mercato

Per quanto riguarda il mercato, poco si muove. In stand by restano le questioni legate ai centrocampisti Vandeputte, corteggiato da diversi club – anche di Serie A -, e Ghion. Quest’ultimo, come già detto in precedenza, di proprietà del Sassuolo attende sviluppi per il suo futuro che, per il momento, è tutto neroverde.

Novità invece ci sono per quanto riguarda la retroguardia. Brighenti e Scognamillo restano punti fissi nel modulo a 3 usato egregiamente da Vivarini la scorsa stagione. Mentre il terzo pilastro della difesa, capace di subire solo 21 gol in 38 partite, sembra traballare. Infatti il 34enne capitano Luca Martinelli potrebbe lasciare Catanzaro, su di lui sembra esserci un forte interesse del Catania neo promosso in Serie C, che ha grandi ambizioni per la prossima stagione. Il Catanzaro, dal canto suo, sembra stia sondando Luca Marrone. L’ex Crotone durante la stagione nella massima serie nazionale, ha terminato la sua esperienza al Monza ed è in cerca di una nuova sistemazione. Ma per il momento restano solo voci.