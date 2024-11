È la settimana che porta al big match di domenica al Ceravolo tra giallorossi e rossoblù. Intanto oggi le due squadre scenderenno in campo per i sedicesimi di Coppa, rispettivamente contro Potenza e Monopoli

Domenica al Ceravolo è in programma l’atteso derby fra il Catanzaro e il Crotone, diventato più elettrizzante dopo il recente turno di campionato. Giallorossi sempre avanti, ma di un solo punto, dopo aver gettato alle ortiche il match successo di Avellino. Rossoblù sempre più vicini, pertanto. E se da un lato si medita un nuovo allungo, dall’altro si sogna un sorpasso. Sarà comunque un gran bel derby.

Prima, però, entrambe le squadre dovranno assolvere ai rispettivi impegni di Coppa Italia. Questo pomeriggio si gioca il secondo turno e le partite, anche in vista del derby di alta quota, rappresentano sicuramente un fastidio, considerando l’imminente scontro al vertice. Scontato, allora, un ampio ricorso al turn over.

Alle 14.30 il Crotone riceve il Monopoli, con i pugliesi che sembrano in risalita dopo il cambio di allenatore: quattro punti in due gare con Pancaro in panchina. Sempre oggi, ma alle 19.30, il Catanzaro ospita il Potenza, un avversario che ha da poco cambiato allenatore. Domenica scorsa il debutto di Raffaele in casa contro la Virtus Francavilla, in una gara che ha regalato un nuovo pareggio ai lucani, il settimo su undici partite. Previsti supplementari e rigori in caso di parità al 90°.