Conquista almeno temporaneamente la vetta del girone C di Lega Pro il Catanzaro che liquida con una grande prestazione, e non senza qualche iniziale difficoltà, una ostica Sicula Leonzio. I siciliani si presentano al Ceravolo con l’obiettivo di imbrigliare la manovra dell’undici di Auteri e ci riescono per oltre un’ora, finché Fischnaller non riesce a perforare sugli sviluppi di un corner la rete difesa dell’ex Nordi. Sbloccata la gara, il Catanzaro, che cambia marcia con l’inserimento di Di Livio e Giannone, insiste e raggiunge prima il raddoppio con Kanoute servito deliziosamente da Fischnaller, poi a cinque minuti dal termine chiude i conti con un rigore assegnato dopo un fallo su Celiento e trasformato proprio da Giannone. Pochi secondi prima del triplice fischio Lescano va in rete per la Sicula. Festa grande per i seimila del Ceravolo.