Playoff in bilico per gli uomini di De Angelis. Ultima chiara per la Vibonese

Sarà una giornata ad alta tensione quella che andrà in scena domenica nel girone C di Lega Pro. Il Lecce mantiene i due punti di vantaggio sul Foggia e il discorso promozione sembra restringersi alle due squadre pugliesi, considerata la caduta libera del Matera.

I giallorossi sono attesi da una trasferta non certo facile sul terreno del Virtus Francavilla (ore 14,30), reduce dallo stop di Caserta e spesso protagonista di buone prestazioni tra le mura amiche. Il Foggia di Giovanni Stroppa insegue il tris contro la Juve Stabia (ore 18,30), che ancora si morde le mani per la rimonta subita in casa contro la Reggina. Dicevamo del Matera di Gaetano Auteri, autentica delusione di questa fase del torneo e giunto alla quarta sconfitta consecutiva. La vetta è lontana ma in casa di Catanzaro (ore 14,30) che non può certo permettersi ulteriori passi falsi, servono punti per poter ripartire. Il Catania, rivitalizzato dal successo in rimonta nel derby di Messina e dal primo brindisi targato Petrone, riceve il Melfi (ore 14,30), ultimo in classifica e senza segnali positivi nonostante l'avvento in panchina di Aimo Diana.

In zona salvezza cercano punti importanti la Reggina di Karel Zeman contro una Casertana reduce da due vittorie (ore 14,30) e l'Akragas in casa dell'Andria (ore 18,30). La Vibonese spera di agganciare l’ultimo treno playoff in casa del Siracusa (ore 14,30), mentre il Cosenza deve tornare al successo pieno per non trovarsi fuori dai playoff in casa della Paganese (ore18,30). Il Messina, a ridosso della zona pericolo, riceve il Monopoli (ore 14,30).

Francesco Pirillo