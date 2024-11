Domenica al Ceravolo il derby calabrese al vertice della Serie C, mentre nel posticipo lunedì sera il Genoa arriverà in un Granillo dalle grandi occasioni

Calabria del calcio protagonista. Quello che verrà sarà un weekend di grande calcio per Catanzaro, Crotone e Reggina e per le rispettive città. Gli amaranto di Pippo Inzaghi saranno impegnati nel Monday night di Serie B, ospitando al Granillo il Genoa di Blessin. Un match dal sapore antico, per anni giocato in Serie A, categoria nella quale entrambe le squadre sognano di tornare al più presto. Una partita ad altissima quota, così come quella fra Catanzaro e Crotone, appena un gradino più in basso rispetto al club dello Stretto.

In Lega Pro, infatti, aquile e squali saranno di fronte al Ceravolo in un derby di Calabria mai così importante. Giallorossi primi con 29 punti in 11 giornate, rossoblù all’inseguimento con una sola lunghezza in meno. L’intera Serie C si fermerà a osservare l’incontro fra le formazioni di Lerda e Vivarini, designato in estate come duello per la promozione diretta: fin qui attese più che rispettate.

Pienoni

A rendere ancor più belle due grandi partite ci saranno poi gli stadi: il Granillo e il Ceravolo saranno gremiti. Già sold-out Catanzaro-Crotone, con 12mila tifosi giallorossi attesi sugli spalti e un migliaio quelli provenienti dalla città pitagorica. A Reggio, invece, si sogna di avere un pubblico ancor più numeroso rispetto ad un altro derby calabrese, quello con il Cosenza. In quell’occasione, esattamente un mese fa, erano stati 15417 i tifosi accorsi al Granillo: ad oggi, per il match con il Genoa, sono quasi 9mila le presenze attese, fra gli oltre 4mila biglietti venduti e l’identica cifra relativa agli abbonati.

Regione protagonista

L’Italia del calcio, almeno per quanto riguarda Serie B e C, guarderà dunque alla nostra Regione, alla nostra Calabria, per un weekend. Merito di Reggina, Catanzaro e Crotone, certo, ma anche di città che vivono e alimentano una grande passione sportiva.