Il mercato del Catanzaro piazza un colpo, come infatti anticipato ieri, la società del presidente Floriano Noto ha trovato l'accordo con Dimitrios Sounas. Il centrocampista greco, annunicato in mattinata, si è legato ai giallorossi gino a giugno del 2024. Gli arrivi alla corte di mister Vivarini non finiscono però qui, si sta per mettere nero su bianco con il Catania per Luis Maldonado, regista di centrocampo corteggiato anche da Potenza e Trento. Maldonado si legherà al Catanzaro con un contratto di 18 mesi, dunque fino al 2023.

Il comunicato giallorosso

«Dimitrios Sounas è un calciatore del Catanzaro. Perfezionate le ultime formalità burocratiche - si legge nella nota -, la società giallorossa si è assicurata a titolo definitivo dal Perugia le prestazioni del centrocampista greco classe 1994, ora a disposizione del tecnico Vivarini. Due presenze quest’anno in serie B, Sounas è stato protagonista lo scorso anno della promozione degli umbri in cadetteria, con 34 partite giocate, così come lo era stato l’anno precedente nella Reggina, con 24 presenze e 2 gol. Nella sua carriera, dopo due campionati nella serie A greca con la maglia del Salonicco e uno nella seconda serie con l’Apollon Smyrnis, Sounas ha vestito per tre stagioni la maglia del Monopoli in serie C con 94 presenze complessive e 4 reti. Il calciatore si lega al Catanzaro fino a giugno 2024».