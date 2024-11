Iniziata ufficialmente l'avventura dell'ex direttore tecnico del Parma. A lui il compito di costruire il nuovo progetto del club giallorosso. Primo nodo da sciogliere quello legato all'allenatore, Alessandro Erra

Antonello Preiti sbarca a Catanzaro. Ora anche ufficialmente. Quello che fino a qualche giorno fa, e per diversi mesi, è stato il direttore sportivo in pectore del club giallorosso ora potrà rappresentare questo ruolo senza misteri. A lui il patron Cosentino ha affidato la costruzione del nuovo progetto sportivo. Programma da condividere con il tecnico Alessandro Erra. Salvo clamorosi sviluppi. Il trainer giallorosso è stato chiaro nel post match che ha regalato a lui e alla sua squadra la salvezza.

Non resterà sui tre colli per soffrire ancora. Quest'anno non poteva pretendere. Oggi può farlo. Difficile dargli torto dopo essere riuscito a salvare una barca praticamente affondata. La sua media a partita è stata più del doppio di quella inanellata dal suo predecessore. 36 punti in 26 partite. In tasca ha un rinnovo ed una promessa che a gennaio guardava ad un progetto ambizioso.

C'è anche da dire che a Catanzaro è arrivato su spinta di Carmine Donnarumma che oggi non c'è più. Al suo posto Antonello Preiti che, verosimilmente, si contornerà di due o tre uomini di fiducia. Che tra di loro ci sia anche un allenatore non è da escludere. Ma questo è un altro capitolo.