Nove punti in tre gare consecutive. Tre vittorie importanti per le aquile del Sud che continuano a volare alto in Serie B. Nel match andato in scena allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Feralpisalò, valido per il decimo turno del campionato cadetto, grazie a un secondo tempo perfetto i giallorossi sono riusciti a mettere in cassaforte l’intero bottino. A sbloccare la partita ci pensa Vandeputte, poi Biasci e l’autorete di Bacchetti che decreta il definitivo 3 a 0. Ora il Catanzaro ha 21 punti in classifica e occupa la seconda posizione in attesa delle gare che si disputeranno domani.

Primo tempo

Il Catanzaro inizia subito a mettere le cose in chiaro e prova a esprimere al meglio il suo gioco. All’8’ Donnarumma servito in maniera precisa nel cuore dell’area con un tocco sotto a scavalcare la difesa di Ghion, si trova a tu per tu con l’estremo difensore della Feralpi che in qualche modo riesce a respingere l’offensiva dell’attaccante giallorosso.

Al 20 Butic, a seguito di una bella azione della squadra lombarda, segna ma l’arbitro annulla perché l’attaccante era in posizione di offside.

Il Catanzaro macina gioco, Iemmello al 30’ sfiora il gol con un tiro dal limite che lambisce il palo, ma comunque l’assistente aveva alzato la bandierina per un precedente fuorigioco di Vandeputte.

Al 32’ di nuovo Iemmelo vicino alla rete del vantaggio. Splendida combine di centrale con il compagno di reparto Donnarumma che di tacco serve il numero 9 giallorosso che conclude, ma Pizzignacco si distende e riesce a bloccare.

Al 35’ Feralpisalò pericolosa con Kourfalidis su calcio di punizione battuto dalla sinistra, il numero 39 conclude direttamente in porta e Fulignati riesce a respingere in qualche modo.

Finale di primo tempo acceso ma senza occasioni. Dopo un minuto di recupero Catanzaro-Feralpisalò resta sullo 0 a 0.

Secondo tempo

Il Catanzaro entra in campo nella ripresa voglioso. Al 47’ Sounas sugli sviluppi di un corner colpisce basso da dentro l’area ma un giocatore ospite interviene e butta la palla lontano. L’azione precedente è il preludio del vantaggio giallorosso che arriva tre minuti dopo.

Errore della difesa ospite su pressing di Donnarumma che consegna la palla a Vandeputte. Il belga si a accentra e con un doppio driblnig mette a sedere due difensori avversari e poi conclude preciso rasoterra gonfiando la rete. Ctanzaro 1, Feralpisalò 0.

La Feralpi risponde al 69’ con Kourfalidis che conclude da fuori area, ma il portiere giallorosso Fulignati con un volo plastico devia in corner.

La reazione della squadra ospite si spegne al 74’ quando Stoppa mette in mezzo dalla destra una palla a mezzaria verso il cuore dell’area di rigore dove Biasci anticipa un difensore della compagine lombarda e di testa spizza la sfera che finisce in rete. Catanzaro-Feralpisalò 2 a 0.

Passano quattro minuti e il Catanzaro cala il tris. Vandeputte crossa dalla destra trovando la deviazione sanguinosa del difensore della Feralpi Bacchetti. La stana traiettoria della palla beffa il portiere ospite e vale il gol del 3 a 0.

Nel finale da segnalare una conclusione di Biasci allo scoccare del minuto 90, sempre di testa che però viene respinta da un difensore ospite. Dopo tre minuti di recupero Catanzaro-Feralpisalò termina 3 a 0.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Brighenti, Scognamillo, Veroli; Sounas (16’st Stoppa), Ghion (33’st Pontisso), Verna, Vandeputte (34’st Brignola); Iemmello (40’st Ambrosino), Donnarumma (16’st Biasci) . All. Vivarini. A disp: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Pompetti, Oliveri, Miranda.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti (35’st Parigini); Bergonzi, Kourfalidis, Carraro (16’st Fiordilino), Zennaro (16’st Compagnon), Felici (35’st Verzelletti); La Mantia, Butic (35’st Sau). All. Vecchi. A disp: Minelli, Volpe, Di Molfetta, Sau, Hergheligiu, Letizia, Pietrelli.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata. 1° Assistente: Salvatore Affatato di Domodossola 2° Assistente: Ivan Catallo di Frosinone

Quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina, VAR Federico LA Penna di Roma 1, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inf.

Note: Spettatori 9448 inclusa quota abbonati.

Ammoniti: Veroli, Scognamillo, Katseris, Parigini