Presentato ufficialmente il nuovo allenatore del club giallorosso. 'Sono qui per vincere - dice l'ex trainer del Lecce - sarà una squadra offensiva'

CATANZARO - Francesco Moriero si presenta. Il Catanzaro, ora anche ufficialmente, ha il suo nuovo allenatore. I tifosi giallorossi hanno dovuto aspettare più o meno un mese prima di vedere da vicino il neo condottiero che guiderà le aquile nel prossimo torneo, nonostante l’accordo fosse stato trovato già da tempo. Moriero non poteva liberarsi prima del 30 giugno per motivi contrattuali che lo legavano al Lecce. Ora è tutto del Catanzaro e dei catanzaresi. Il salentino non ha nascosto il proprio entusiasmo dichiarando che è sbarcato in Calabria per vincere. Lui che un vincente lo è da quando era in campo con le maglie di Roma ed Inter. Nella nostra regione, già passato in panchina, ha riportato in serie B il Crotone nel 2009. E’ stato il punto più alto della sua carriera da allenatore. Dopo solo poche gioie e tanti esoneri, a Frosinone, Grosseto e Lecce, ultimo club allenato. In Puglia la sua avventura è durata poco più di un mese ed ironia della sorte a sancire la fine del rapporto con il cub della sua città è stata proprio la sconfitta contro il Catanzaro. Il club che dopo la parentesi Oscar Brevi, gli ha affidato la squadra nell’anno del campionato unico. Con le sue parole ha già infiammato la piazza. Al resto, ci penserà il campo. La 'ricetta' di Moriero è semplice. Attaccare, attaccare, attaccare. Di fatto l’opposto della teoria dettata dall’ultimo allenatore. Catanzaro sogna la serie cadetta. Moriero si gioca una carta fondamentale per la sua carriera. Nella stessa conferenza stampa ufficializzati gli ingaggi del centrocampista Maiorano proveniente dal Messina e dell’attaccante Fofana in prestito dal Lanciano.