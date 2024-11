Battuti all’over time dagli Achei Crotone 48-42. Non basta l’entusiasmo del pubblico

Ci è mancato davvero poco ai Black Tide Catanzaro per bagnare con una vittoria l’esordio nel campionato di terza divisione di football americano. Un derby infinito quello di domenica scorsa, iniziato nel primo pomeriggio e concluso quasi a sera.

Circa quattro ore di sfida accesa e combattuta conclusa 48-42 per gli Achei Crotone dopo un tempo supplementare, davanti al pubblico numeroso ed entusiasta che ha affollato la tribuna del campo Runci. Ed è la grande partecipazione popolare la nota più positiva di un debutto vissuto punto a punto, quarto dopo quarto, down dopo down.

C’è tempo per il coaching staff catanzarese, guidato da Paolo Megna, per porre rimedio, visto che il prossimo match è in programma tra ben 5 settimane, il 26 marzo in trasferta contro i Cardinals Palermo. E’ stato infatti rinviato ai primi di aprile il derby con il Cosenza previsto per il prossimo week end a causa di problemi logistici dei locali.

