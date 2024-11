Una partita che sembrava indirizzata sulla giusta via per il Catanzaro che è stato padrone del campo praticamente per tutto il match andato in scena oggi allo stadio Ceravolo dove ha sfidato il Frosinone. Uno 0 a 0 che sta stretto ai giallorossi dunque che hanno creato abbastanza senza essere però cinici sotto porta.

Nella conferenza stampa post gara l’allenatore giallorosso Fabio Caserta ha dichiarato: «Abbiamo fatto la partita. Abbiamo fatto di tutto per vincerla, concedendo anche qualcosina. Se fossimo riusciti ad andare in gol sarebbe stata una partita diversa perché il Frosinone è venuto qui solo per difendersi. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto».

Poi il mister ha parlato della prestazione dei suoi: «Nei reparti abbiamo avuto qualche problema numerico, ma è la terza partita in 7 giorni e un po’ di stanchezza ci sta. Non ho voluto rischiare alcuni giocatori tipo D’Alessandro, Cassandro non ha fatto una bellissima prestazione ma è comprensibile, mentre sono contentissimo per Brignola».

Il pensiero finale sulla difesa, impenetrabile in queste ultime partite: «Io credo che quando una squadra fa cose positive è merito di tutti. Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere la partita a tutti i costi. Sicuramente in difesa stiamo facendo bene, comunque tutta la squadra è in crescita».