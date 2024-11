Il fantasista giallorosso, rientrato in gruppo dopo uno stop forzato di tre mesi, aveva abbandonato la seduta di allenamento

Arrivano i risultati degli esami strumentali per il fantasista del Catanzaro Andrea Ghion che aveva abbandonato anzitempo la seduta di allenamento dei giallorossi di domenica scorsa, dopo esser rientrato in rosa dopo un lungo stop. I tempi di recupero per il centrocampista giallorosso verranno valutati nei prossimi giorni, dopo un’ulteriore valutazione clinica e strumentale da parte dello staff medico staff medico del Sassuolo, società proprietaria del cartellino del giocatore

La nota del club giallorosso

«L’US Catanzaro 1929 rende noto che gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Ghion, dopo l’infortunio subito in allenamento, hanno evidenziato una lesione di alto grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno stabiliti nei prossimi giorni, dopo un’ulteriore valutazione clinica e strumentale da parte dello staff medico del Sassuolo, in accordo con il nostro staff medico».