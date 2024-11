Avversari in campo ma alleati tra le corsie dell'ospedale. Nasce dall'idea di Silvana Procopio e di Francesco Nisticò, entrambi operatori sociosanitari all'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, l'iniziativa "Partita del cuore, campioni del sorriso" che si è disputata lo scorso 30 agosto a Catanzaro. Sul campo da gioco si sono fronteggiati infermieri, operatori sociosanitari e medici dell'unità operativa di Ginecologia contro i colleghi della Ostetricia. Un'iniziativa nata tra le corsie del nosocomio cittadino per rinsaldare il rapporto tra i dipendenti ma che con ogni probabilità vedrà uno sviluppo nel prossimo mese di dicembre, quando è in programma il prossimo match.

Luana Costa