La società risponde a muso duro alla contestazione dei tifosi.

CATANZARO - Chi pensava che un derby di coppa Italia potesse scivolare via in scioltezza, si abgliava di grosso. Al "Ceravolo" tra Catanzaro e Cosenza è successo di tutto. E' successo che la partita se l’è aggiudicata il Cosenza, e già questa di suo è una notizia essendo la prima vittoria stagionale tra campionato, coppa e anche amichevoli, del gruppo di Cappellacci. Ma è successo, e questa è la notizia della giornata, che i tifosi del Catanzaro non abbiano proprio digerito il ko contestando duramente a fine gare Checco Moriero. Contestazione che ha fatto andare su tutte le furie la società giallorossa che in sala stampa, attraverso il direttore sportivo Armando Ortoli si è espressa a muso duro. "Da oggi in poi siamo soli, ma non ci preoccupa - ha sottolienato con forza in sala stampa il ds giallorosso - andremo avanti alla conquista dell'obiettivo anche senza i tifosi".