Il ds Polito punta su due profili complementari per rinforzare la rosa: il difensore umbro in arrivo dal Trento, il fantasista siciliano dal Milan. L’attaccante ai saluti, piace al Perugia in Serie C

In attesa dell’apertura ufficiale delle trattative di calciomercato, il Catanzaro ha già chiuso tre operazioni in entrata. Dopo l’accordo da tempo definito per il portiere Andrea Marietta, in settimana verranno ufficializzati anche Ruggero Frosinini, terzino classe 2000 in uscita dal Trento, e Gabriele Alesi, trequartista siciliano di proprietà del Milan Futuro. Entrambi arriveranno a titolo definitivo.

Frosinini, umbro di Orvieto, è reduce da due ottime stagioni in Serie C con il Trento. Terzino destro di spinta, adattabile anche in posizione più avanzata, era finito nel mirino di Empoli e Bari, ma a spuntarla è stato il Catanzaro, che ha deciso di puntare su di lui per dare profondità e duttilità alle corsie. Il difensore – fermato da un infortunio muscolare a novembre – si è messo alle spalle i problemi fisici ed è pronto alla prima esperienza in Serie B.

Di tutt’altro profilo Alesi, classe 2004, trequartista moderno cresciuto tra le fila del Milan. Nato ad Alcamo, in Sicilia, ha fatto il suo percorso nelle giovanili rossonere diventando il numero 10 della Primavera. Dopo una parentesi in prestito alla Sampdoria, dove ha anche esordito in B, è rientrato a Milanello e ha chiuso la stagione nel Milan Futuro. Nonostante una prima parte complicata, sotto la guida di Massimo Oddo ha trovato continuità e realizzato 4 reti in 14 presenze. Alesi è considerato un talento in crescita e rappresenta un innesto “under” strategico per accedere ai contributi legati al minutaggio giovanile.

Sul piano offensivo, intanto, si prepara il ribaltone. Il prestito di Andrea La Mantia dalla SPAL scadrà il 30 giugno e, salvo sorprese, non verrà rinnovato. Sul centravanti si sarebbe mosso il Perugia, pronto ad offrirgli una nuova destinazione.