Mezza Lega Pro sul bomber. Da superare la concorrenza spietata di Lecce, Casertana e Matera. In partenza 'terminator' Fioretti?

CATANZARO - Il Catanzaro potrebbe berdere sia Mimmo Germinale che Giordano Fioretti. Il patron Cosentino non vuole farsi trovare impreparato ed avrebbe dato mandato al Ds Ortoli di portare sui tre colli un pezzo da novanta in attocco. Il desiderio si chiama Felice Evacuo, richiesto anche da Casertana, Lecce e Matera. Il diesse Ortoli ha avuto il bomber di Pompei alle proprie dipendenze ai tempi di Frosinone e ancora oggi ha, col centravanti ex Nocerina ed Avellino, un ottimo rapporto.