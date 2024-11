Sono state comunicate poco fa le designazioni arbitrali per le sfide della quinta giornata. Giallorossi in trasferta sabato alle 15, rossoblù tra le mura amiche domenica

Il prossimo fine settimana il campionato di Serie B torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. In mattinata sono state comunicate le designazioni arbitrali per le sfide della quinta giornata. Di seguito ecco arbitri e assistenti che saranno impegnati nelle partite che coinvolgono il Catanzaro e il Cosenza.

Catanzaro vs Cittadella: arbitro di Teramo

Il Catanzaro, reduce dalla vittoria contro la Carrarese (3-1), si prepara per affrontare in trasferta il Cittadella allo stadio “Tombolato”. La partita è fissata per sabato 14 settembre alle ore 15:00. Il direttore di gara sarà Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia e Mattia Pascarella. Il quarto ufficiale sarà Domenico Leone, mentre al VAR ci sarà Francesco Fourneau assistito da Rodolfo Di Vuolo.

Cosenza vs Sampdoria: un arbitro sardo al Marulla

Il Cosenza affronterà la Sampdoria allo stadio "San Vito-Marulla" di Cosenza, con calcio d'inizio previsto per domenica alle ore 15:00.

L'arbitro dell'incontro sarà Giuseppe Collu di Cagliari. Il direttore di gara sardo sarà coadiuvato da Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Matteo Pressato di Latina. Come quarto ufficiale è stato scelto Fabio Rosario Luongo di Napoli. Al VAR Federico Dionisi de L’Aquila, AVAR Daniele Minelli di Varese.