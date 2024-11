Alla trasmissione parteciperanno il presidente della società giallorossa Floriano Noto, il dg Diego Foresti e il ds Giuseppe Magalini. Inoltre spazio alle istituzioni con il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso e il sindaco della città capoluogo Nicola Fiorita. Appuntamento in onda sabato 1 aprile alle ore 15.30

Dopo 17 lunghi anni, le Aquile spiccano di nuovo il volo: 27 vittorie ottenute finora e 90 gol realizzati, sono questi alcuni numeri da record che hanno portato il Catanzaro a dominare il girone meridionale del campionato di Serie C e volare in Serie B.

Per l'occasione, "11 in Campo" si veste di giallorosso nello speciale che andrà in onda oggi, sabato 1 aprile, alle 15.30 su LaC Tv. Il programma è ideato e condotto da Maurizio Insardà e vi farà rivivere la straordinaria cavalcata della squadra guidata da mister Vincenzo Vivarini.

Ospiti della puntata

In studio, insieme a Maurizio Insardà: il presidente del Catanzaro Floriano Noto, il direttore generale giallorosso Diego Foresti e il direttore sportivo Giuseppe Magalini. Inoltre, spazio anche alle istituzioni con il presidente del consiglio della Regione Calabria Filippo Mancuso e, in collegamento Skype, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

Come vederci

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del Dtt, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La trasmissione sarà poi disponibile su LaC Play.