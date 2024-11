Mister Moriero perde le due punte centrali. Fuori Fofana e Silva Reis. Contro il Foggia ci sarà il falso nueve?

CATANZARO - Tre punti ritrovati ma due uomini persi. Il match contro l’Ischia ha ridato serenità in classifica al Catanzaro ma nello stesso tempo ha riempito l’infermeria. Kappaò entrambe le punte centrali Fofanà e Silva Reis. Il primo ha lasciato il terreno di gioco del "Ceravolo" dopo pochi minuti per una temibile quanto probabile distorsione al ginocchio. Se i primi esami dovessero essere confermati, il giocatore francese resterà fuori a lungo. Meno complicato il problema per Silva Reis. Di sicuro entrambi non faranno parte della spedizione giallorossa sul campo del Foggia in programma domenica alle 18:00 allo stadio "Zaccheria".

Una trasferta in cui mister Moriero potrebbe utilizzare Ilari come “falso nueve”, oppure puntare tutto sul ritrovato Joe Kamara fresco di due gol nelle ultime due partite, avanzandolo rispetto alla sua posizione naturale. I prossimi allenamenti saranno essere più indicativi. Probabile però che il trainer giallorosso nasconda le carte fino all’ultimo per non dare riferimenti agli avversari pugliesi.